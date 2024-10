Carabaña vol fer el salt a la Diamond League

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nahuel Carabaña es marca com un dels objectius a curt termini fer el salt a la Diamond League, una de les competicions més importants del món de l'atletisme més enllà de Mundial, Europeu i Jocs. Així ho ha assenyalat durant la presentació de l'acord de patrocini amb Andbank, que li donarà suport els quatre propers anys en el camí cap als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Més enllà de la Diamond League, Carabaña encetarà la temporada amb l'Europeu de cross, que "ajudarà a preprar la temporada d'estiu", i posteriorment tindrà els dos principals objectius de la temporada, els Jocs dels Petits Estats a Andorra, i el Mundial a l'aire lliure del setembre vinent al Japó. A casa encara no té decidit quines proves farà, mentre que a la cita nipona "espero poder passar a la final i estar entre els millors del món després de quedar-me dos cops a les portes".

L'atleta va destacar que gràcies a aquest acord de patrocini "em podré preparar encara millor i tindré més recursos per poder assolir objectius", a més de destacar que "estic molt content amb el que he aconseguit ara mateix, però soc una persona que no es conforma amb qualsevol cosa i vull aconseguir molt més".