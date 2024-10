Rècord de les beques ARA amb 421.612 euros

El 19è cicle de les beques del programa ARA (Alt Rendiment d’Andorra), que comprèn entre el setembre d’enguany i l’agost del 2025, assolirà la xifra més alta des de la seva creació i atorgarà un total de 421.612,50 euros, que suposa un increment de 45.291,50 euros respecte al cicle anterior (un 12,04%), quan van atorgar-se 376.321 euros. També s’apujarà l’import de les beques serveis del programa ARA, que passarà dels 100.000 als 142.000 euros. On també hi haurà un augment serà en el nombre d’esportistes beneficiaris, ja que es passarà dels 94 anteriors als 125 actuals, una xifra que puja fins als 222 esportistes inclosos dintre del programa ARA si s’hi sumen també els 97 joves que aquesta temporada formen part de l’esport-estudi. Sobre aquestes xifres, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, va destacar que “demostren la voluntat del Govern de donar el màxim suport als esportistes”, a més d’afegir que “si seguim en aquesta línia, podem tenir molt bons resultats i venim de veure dos andorrans amb una gran actuació als Jocs Olímpics de París”. A més, va afirmar que “per acompanyar l’esport estudi, hem d’acompanyar també l’alt rendiment perquè tenim una base consolidada, i el que pretenem és que això vagi pujant progressivament”.

El nivell elit de les beques mantindrà set esportistes, els mateixos que hi havia l’any passat, amb Mònica Doria i Joan Verdú com a beneficiaris d’una ajuda més alta amb 32.000 euros per cadascú (a l’anterior cicle la piragüista va rebre’n 28.000 i l’esquiador 26.000 euros). Dintre d’aquesta categoria, Irineu Esteve tindrà una ajuda de 27.000 euros, Nahuel Carabaña i Roger Puig de 22.000 euros, i Pol Moya i Cande Moreno de 16.650 euros. En Preelit hi haurà quatre esportistes, amb Ariadna Fenés, Bernat Lomero i Nàdia Tudó (6.000 euros cadascún) i Marc Font (3.000 euros), mentre que en promeses s’entregaran 34 beques, 25 per a esportistes individuals, amb Gina del Rio (13.000 euros) i Oriol Olm (12.000 euros) com a majors beneficiaris, i amb nou esportistes de modalitats col·lectives que rebran ajudes d’entre 2.000 i 3.000 euros. Per últim, a nivell de joves promeses hi haurà nou beneficiaris, amb l’atleta Duna Viñals (5.000 euros) amb un import més gran.

A més de les ajudes econòmiques, un total de setanta-un esportistes tindran accés a la beca de serveis, una ajuda que permet a aquests competidors fer ús dels diferents serveis que ofereix el CTO (Centre de Tecnificació d’Ordino) com la nutrició, fisioteràpia, psicologia o preparació física. Com a novetat d’aquest cicle, vuit practicants d’esports col·lectius podran tenir també enguany la beca serveis, ja que fins ara aquesta possibilitat estava dedicada només a atletes de modalitats individuals.

On no hi haurà ajudes és dintre del programa postbeca, creat l’any passat per ajudar esportistes que han format part dels nivells Promesa, Preelit o Elit com a mínim durant un cicle olímpic i que tanquen la seva etapa esportiva d’alt rendiment, però que no va rebre cap sol·licitud. A més, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va deixar la porta oberta que els esportistes d’elit tinguin un mèrit extra pels processos de selecció d’alguns llocs de treball de l’administració.

D’altra banda, i a nivell de subvencions a clubs i federacions, Alain Cabanes va assenyalar que “presentarem un pressupost adequat al nivell que necessiten les federacions” amb relació al projecte de llei del pressupost que Govern entrarà avui a tràmit parlamentari perquè des del ministeri “pretenem seguir fomentant al màxim l’esport”.