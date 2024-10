Esteve i Del Rio segueixen preparant l’inici de temporada

Publicat per Redacció Andorral a Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip nacional d’esquí de fons de la FAE, amb Irineu Esteve i Gina del Rio, segueix preparant-se per a l’estrena de la temporada. Esteve està entrenant actualment a Font Romeu i marxarà a principis de novembre a Escandinàvia per tocar neu. El fondista debutarà a la Copa del Món de Ruka (Finlàndia) entre el 29 de novembre i l’1 de desembre, i abans farà alguna cursa FIS. Per la seva banda, Del Rio està exercitant-se a la glacera de Ramsau, a Àustria.