Alcobé creu que “és obligació” tornar a optar a acollir el Mundial

Publicat per Marc BascoPietat Martin Vivas Verificat per Creat: Actualitzat:

Jordi Alcobé considera que “és obligació” tornar a presentar una candidatura perquè Andorra sigui seu d’un Campionat del Món d’esquí alpí en el futur. Després que els intents del 2027 i 2029 no fossin reeixits, el cònsol major de Canillo va assegurar en una entrevista al programa Parlem-ne de Diari TV que “és obligació de tornar-hi a optar, no sé si aquest any o d’aquí a tres anys, però és una obligació”. El dirigent comunal va destacar que és una obligació “primer per responsabilitat pública”, ja que “aquestes competicions donen imatge, posicionament, ens aporten qualitat i ens obliguen a ser millors i competir millor respecte a altres a fora, ja que aquestes competicions ens donen l’aval”.