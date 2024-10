Xavi Cardelús acaba en la 20a posició al Gran Premi d’Austràlia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús va finalitzar en la 20a posició el Gran Premi d’Austràlia disputat ahir al circuit de Phillip Island. L’andorrà sortia des de la novena línia de la graella després d’haver tingut uns entrenaments complicats, sobretot després de la forta caiguda de disssabte a la sessió lliure matinal. La seva condició física no estava al cent per cent malgrat que tampoc li impedia pilotar amb comoditat en un circuit on les condicions meteorològiques canviants al llarg de tot el cap de setmana no li havien permès adquirir l’experiència desitjada per afrontar la cursa en la millor situació possible.

Cardelús va explicar al final de la cursa que “malgrat tot, he pogut millorar en una dècima el meu temps de la sessió classificatòria de dissabte. Toca girar full i pensar en Tailàndia”.