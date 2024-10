Una última jugada amarga

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pocs equips aquesta temporada posaran contra les cordes el València Basket i el MoraBanc Andorra a espatlles d’un Harding superb –30 punts, quatre triples i 35 de valoració– i un Bassas estratosfèric i reinvindicatiu –21 punts, 16 dels quals al darrer quart– que van mantenir fins al darrer alè el cor encongit a la Fonteta. Va ser, capricis del destí, l’extricolor Jean Montero qui, en una acció terminal en l’últim segon, va sentenciar els tricolors que ja rumiaven el tercer triomf consecutiu i el segon –després de Baskonia– en un dels millors aparadors de la Lliga ACB (89-88). Davant la sensible baixa de Shannon Evans semblava obligat, a banda de Rafa Luz, enfocar Harding i Bassas per marcar el dictat del grup de Natxo Lezkano, massa curt en la rotació, i a qui l’enfrontament se li va fer alpí al darrer tram. El combo de Kansas va respondre a la crida i va sortir ja amb nou punts en un primer parcial d’arrencades i de moltes arestes (25-20). El MoraBanc patia moltíssim en el rebot i es mostrava desconfigurat en atac i el València aprofitava les innumerables segones accions que li permetia el conjunt tricolor per agafar velocitat de creuer amb un Montero en combustió i els seus 17 punts i quatre triples (48-34). El pas per vestidors li va caure de meravella al MoraBanc que va canviar la fisonomia de dalt a baix i afavorit per la ràfega de 14 punts de Harding va capgirar la trama fins a posar-se al davant després d’un bon grapat de minuts (52-53). Els parcials de 2 a 16 i 8 a 28 no trobaven resposta en el València Basket i el tècnic taronja, Pedro Martínez, es va veure obligat a refredar la inèrcia amb un temps mort. Amb el MoraBanc enfilant la màxima diferència (56-66) una surrealista falta xiulada a Okoye en l’última acció del parcial va permetre als valencianistes aletejar fins a apropar-se a -4 abans del quart definitiu (62-66). Però mai és bona notícia deixar respirar un equip com el València Basket, farcit de jugadors d’enorme talent i amb un roster extens i la sortida de 6 a 0 va pastar un parcial de 10 a 0 que els va fer recuperar el govern. Va ser quan va irrompre Ferran Bassas per embogir i marcar-se un darrer quart per emmarcar. 16 punts i quatre triples, un salvavides ben rebut quan les forces de l’equip tricolor minvaven. Arribats al darrer compàs, bingo des dels 6,75 de Costello i resposta de Bassas i 87-88 amb només 11” per restar. Temps mort taronja, triple al ferro de Costello i Montero disfressat de botxí agafava el rebot i anotava els dos punts a l’últim segon que feien claudicar un MoraBanc Andorra que va acabar per morir a la riba.