L’Inter remunta i segueix com a líder immaculat

L’Inter Club Escaldes segueix dominant la Lliga Multisegur amb pas ferm i va sumar la cinquena victòria en cinc partits davant el vigent campió de la competició, la UE Santa Coloma, per 3 a 2. L’equip escaldenc va remuntar el gol inicial de Blasco al minut 24 amb dianes de Rafinha, Llovet i Sascha Andreu, mentre que Christian García, als 73 de partit, va fer el segon per als colomencs. Amb aquest triomf l’Inter segueix com a líder intractable amb 15 punts de 15 possibles, 18 gols a favor i només tres d’encaixats. El Ranger’s segueix com a segon classificat, mentre que l’Atlètic Escaldes és tercer amb 9 punts, després de guanyar l’FC Santa Coloma per 4 a 2. Álex Gómez, amb dues dianes, Pedja i Arru van fer els gols dels escaldencs, mentre que un doblet de Cristian Novoa, un de penal, va salvar l’honor dels colomencs. Per part seva, l’FS La Massana i el CF Esperança van sumar el seu primer punt a la Lliga després de signar les taules (1-1) amb gols de Leandro i de Huerta. També es van repartir els punts el Penya Encarnada i l’FC Ordino (0-0) que van protagonitzar el primer empat sense gols de la temporada.