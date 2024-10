L’empat contra la Cultural deixa un pòsit agredolç en l’FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El punt aconseguit davant la Cultural Lleonesa ha deixat una sensació agredolça en l’FC Andorra. El gol de Lautaro al minut 90 semblava que atorgaria el triomf a l’equip tricolor i en la darrera jugada del partit, es van escapar dos punts que eren de vital importància per retallar la distància respecte a l’equip lleonès, líder amb 23 punts. L’equip de Ferran Costa tanca la jornada 9 de lliga en cinquena posició, encara en zona de play-off d’ascens, amb 15 punts, els mateixos que el Nàstic, que és sisè. Tot i la forma de veure frustrada la victòria davant la Cultural, l’entrenador tricolor va explicar que “hem estat molt bé, hem recuperat ràpid la pilota quan no la teníem i hem creat situacions de perill des del principi”. Costa va afegir en la reflexió postpartit que “hem insistit i hem trobat el premi del gol de Lautaro cap al final” però va lamentar que la diana de l’empat de la Cultu ve derivada d’”una acció que no s’hauria d’haver produït perquè han tret d’una posició incorrecta i s’han aprofitat d’aquesta situació per marcar”. Per al tècnic català, “hem jugat contra el millor equip de la lliga i en molts moments hem estat més a prop de guanyar que de perdre”. Per la seva part, Jesús Clemente va reconèixer que “després del nostre gol ens vèiem a prop de la victòria i ha estat una llàstima” i va afegir que el gol de l’empat “ha estat una jugada en què la pilota li ha caigut a un jugador d’ells i han tingut la sort que cal tenir perquè això passi i l’han aprofitat. No cal donar-li més voltes”. La propera jornada, l’FC Andorra torna a jugar a casa i ho farà diumenge amb la Reial Societat B, un altre rival directe.