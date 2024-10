L’Andorra HC suma un triomf clau a la pista del Vilassar (2-7)

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Andorra Hoquei Club va sumar una nova victòria a la pista del CH Vilassar per 2 a 7, en un molt bon partit dels nois de Jordi García. L’equip tricolor va tenir una notable sortida, amb molt control, imposant una defensa molt seriosa i sent força efectiu en atac. La intensitat durant la primera part va permetre a l’Andorra anar al descans amb un contundent 0 a 5, un resultat que van acabar d’arrodonir a la segona part per finalment sumar tres punts molt importants amb els gols d’Oriol Antequera, Jorge Rey, Pau Palacín i dos de Nil Castellví. El triomf permet a l’equip tricolor ser ara quart a la classificació amb 10 punts, a tres del líder, el Club Patí Malgrat.