Edgar Montellà assoleix el podi a la primera edició de la Pujada a la Peguera

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Edgar Montellà va aconseguir la tercera posició a la primera edició de la Pujada a la Peguera organitzada per l’ACA (Automòbil Club d’Andorra), sobre un traçat de 3.500 m a la carretera CS-141, a Sant Julià de Lòria i amb una participació de 35 vehicles. La jornada va començar amb un cel enteranyinat que va donar pas a un sol resplendent, cosa que dificultava la visibilitat amb els canvis de sol a ombra en molts dels revolts, afegint així emoció a la cursa, que es va caracteritzar pel pendent mitjà (5%) del recorregut i per tenir una sessió d’entrenament i quatre cronometrades.

En la categoria Sport Montellà va ser tercer, en una prova on es va imposar amb claredat un dels favorits, el francès Sebastien Jacqmin, guanyador de la Pujada d’Arinsal, amb un crono d’1’49”. El pilot andorrà va explicar al final de la prova que “ha sigut un traçat molt tècnic i ràpid” i va felicitar l’organització per com havia anat tot plegat. Altres protagonistes de la jornada van ser Jordi Gaig, que va ser el més ràpid a l’escratx de Producció, i Joel Font, que es va adjudicar la categoria dels VHC.