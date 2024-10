El triomf s’escapa en un sospir (1-1)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En un gir macabre dels esdeveniments i quan l’FC Andorra assaboria una victòria tan agònica com inopinada, la Cultural va tenir el rampell de qui se sent intractable i, aprofitant la seva tirada per estripar els partits al darrer sospir, va deixar els tricolors amb un pam de nas. Satrústegui va agrair l’oportunitat que li va caure del cel al minut 94 quan, davant la mala resolució de la defensa de l’Andorra a l’hora de restar una pilota dins de l’àrea, va rescatar un punt per a una Cultu que ja signava les taules amb sang (1-1). Abans del cop de martell definitiu, el partit ja esdevenia en una moneda a l’aire. Un partit que es posava de cara per al conjunt de Ferran Costa quan, al minut 90, Lautaro va fer embogir l’Estadi Nacional amb un gol que semblava terminal. En una segona jugada derivada d’un servei de cantonada i després que Bañuz i Alende no trobessin encert, va caure la pilota a Lauti que va embocar amb l’esquerra l’1 a 0 per als tricolors. En només quatre minuts es va treure més suc que en els 90 anteriors, en un escenari on la Cultu va saber jugar a allò que més li interessava i on l’Andorra, tot i haver desxifrat la proposta lleonesa, va tornar a tenir poca punta. Va sortir amb galons el conjunt tricolor, amb un Nieto pencaire i buscant-se els espais del no-res. Cap retret a la lluita i actitud del davanter andalús a qui, potser, la falta de resolució als darrers metres sembla tenir-lo desesperat. Un cop de cap que va anar a fora, una fuetada des de la corona i un altra xut, massa tou i que va saber refredar Bañuz, van ser algunes de les osques amb el segell del 9 tricolor, abans que la Cultural comencés a envair el perímetre de Ratti, bentornat sota pals. La pèrdua de protagonisme de l’Andorra va coincidir amb les petjades d’Álvaro Martínez, Manu Justo i el verí de Calderón, amb certa continuïtat a la represa, ja que semblava millor acomodat l’equip de Raúl Llona després de l’entreacte. L’FC Andorra remugava sense la pilota, amb problemes per encertar a enfocar Bañuz, però el pla de Costa seguia intacte amb el 0 a 0. Sense arriscar més del necessari, l’equip tricolor escollia amb precisió quirúrgica els moments en què podria aparèixer l’esquerda en la granítica primera línia de la Cultu i quan la partida d’escacs tirava cap a les taules va irrompre Lautaro al 90 per tirar confeti sense saber que, en un parpelleig, la carrossa la convertiria en carbassa Satrústegui per aigualir la festa i mantenir allunyat l’Andorra a vuit punts.