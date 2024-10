El MoraBanc, a conquerir València

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra afronta el segon desplaçament de la temporada i aquesta tarda a les 17.00 hores visita el pavelló de la Font de Sant Lluís per reptar un dels eterns outsiders del campionat, el Valencia Basket. L’equip tricolor, tot i presentar-se amb dues baixes de pes per lesió, les de Sekou Doumbouya i Shannon Evans, aterra a la Fonteta amb la intenció de donar continuïtat al bon inici de Lliga Endesa i sumar el segon triomf lluny del Poliesportiu. “La victòria contra el Corunya ens va sortir una mica cara per les lesions. Fa ràbia i ens fastigueja, és clar, perquè són dues baixes importants i volem comptar amb tots els jugadors, però és el que hi ha i sempre diem que cal mirar els que hi són i no els que no hi són”, va exposar el tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano.