El MoraBanc cau amb el cap ben alt a València (89-88)

Una cistella sobre la botzina de l'extriclolor Jean Montero ha significat la segona derrota de la temporada del MoraBanc Andorra, en un partit notable del grup de Natxo Lezkano que, tot i caure de manera cruel a la Fonteta davant València Basket, ha marxat amb el cap ben alt. Després d'un fluix segon quart i de marxar a vestidors amb -14 (48-34), l'equip tricolor ha signat un parcial de 14 a 32 a la represa per donar la volta al partit com un mitjó i amb un Harding en combustió, que ha acabat com a MVP amb 30 punts, quatre triples i 35 de valoració (62-66). Amb el partit igualat i un 6 a 0 de sortida pel València ha aparegut Bassas per mantenir les opcions del MoraBanc. El base català ha castigat els taronja amb 16 punts i quatre triples en el darrer quart, una exhibició que, finalment, s'ha aigualit per la derrota. La propera jornada, el MoraBanc Andorra rebrà dissabte al Covirán Granada al Poliesportiu.