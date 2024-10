Exhibició del VPC per sumar el primer triomf

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra es va rescabalar de forma brillant de la derrota a Prada de Moles davant el Fénix a la primera jornada i ahir va sumar el primer triomf a la Divisió d’Honor B espanyola. L’equip de Dani Raya va oferir una exhibició ofensiva i no va donar cap treva al CN Poble Nou, al CEM La Mar Bella, i va superar el quadre barceloní per 3 a 70. Pedro Gandini va gaudir d’un notable protagonisme i va ser cabdal per al triomf del VPC signant dos assajos, set transformacions i tres cops de càstig. La propera jornada, la tercera, els tricolors tornaran a Encamp per rebre el CR San Roque de València, en horari encara per confirmar. Per la seva banda, el VPC femení també va assaborir una còmoda victòria i va superar l’INEF Lleida a Prada de Moles per un contundent 58 a 12. En un nou partit molt complet, les noies de Jordi Fidalgo van sumar la tercera victòria de la temporada a la fase prèvia de la Divisió d’Honor Catalana. Les tricolors no jugaran fins al 17 de novembre quan rebran a Encamp el Sitges, un equip que només ha disputat un duel i no es va presentar al primer, que va perdre per incompareixença. El femení buscarà el cop a la taula definitiu.