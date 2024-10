Una lesió al genoll obliga Vicky Jiménez a aturar-se

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva pateix un fort cop a un genoll i no podrà competir al W100 de Les Franqueses del Vallès, l’imminent torneig que tenia programat al calendari. L’andorrana es va lesionar abans de la Tec Cup de Cornellà -on va caure a la primera ronda- i portava gairebé dues setmanes amb dolor per l’impacte rebut i que l’ha causat un hematoma. De fet, Vicky ja es va haver de retirar a Shrewsbury (Gran Bretanya) i ara haurà de descansar.