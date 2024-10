L'FC Andorra deixa escapar la victòria al darrer sospir davant la Cultural (1-1)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha perdut dos punts a la darrera jugada del partit quan, després d'un córner mal refusat, Satrústegui ha aconseguit el gol de l'empat per a la Cultural Lleonesa (1-1). Minuts abans, Lautaro ha signat el que semblava el gol de la victòria de l'equip tricolor, en una segona jugada derivada d'un servei de cantonada, i quan l'equip de Ferran Costa assaboria el triomf ha arribat el cop de martell del líder de la categoria que mantè els vuit punts de coixí respecte l'Andorra. El partit dels tricolors no ha estat gaire brillant, amb control en alguns trams i poc risc en d'altres, però tot i que ha sabut escollir el moment on fer mal al rival, ha encaixat un gol inopinat que ha ensorrat el que s'ensumava com una victòria molt especial. La propera jornada, el conjunt tricolor torna a jugar a l'Estadi Nacional i rebrà a les 12.00 hores a la Reial Societat B.