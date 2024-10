L’equip de l’EEBE sub-19 torna de Corralco després d’una llarga estada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup EEBE sub-19 dirigit, per Xavier Salarich i amb Dídac González també com a entrenador, a més del preparador físic Ignasi Martorell, que es va incorporar uns dies més tard, va viatjar a Corralco per fer un mes d’estada pels volts de mitjan setembre. La progressió dels entrenaments ha estat l’habitual, aprofitant les condicions de neu que hi ha a l’estació xilena que ha acollit tots els equips de la FAE durant aquest estiu i principis de la tardor. L’EEBE U19 ara ja es troba a Andorra per gaudir d’uns dies de descans, amb una expedició que han completat les dues esquiadores Ainhoa Piccino i Isabella Pérez, i els sis esquiadors, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez i Eric Mitjana. L’equip, amb aquesta estada, tanca un bloc de llarga durada que s’hi afegeix als quatre dies d’esquí que alguns dels integrants del grup van tenir a Peer, durant l’estada d’agost al recinte tancat de la localitat belga.

Amb la tornada aquests darrers dies de Cande Moreno i Bartumeu Gabriel, a més del gruix de l’equip EEBE sub-19, i la de Roger Puig uns dies abans, tots els esquiadors de la FAE ja es troben al Principat.