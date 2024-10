L'Andorra espera apropar-se al líder de la categoria

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Andorra afronta aquesta tarda a l’Estadi Nacional (15.30 hores) un dels partits grans de la temporada amb la visita de la Cultural Lleonesa, l’intractable líder de la categoria. El conjunt castellanolleonès ha sumat 22 de 24 punts i ha guanyat set dels vuit partits que ha disputat, una inèrcia espectacular -que evidentment el manté invicte- i que sembla, tot s’ha de dir, molt complicada de mantenir. La situació de la Cultu -amb vuit punts de coixí per sobre dels tricolors- no enlluerna un FC Andorra amb ganes de refer-se després de l’ensopegada a Zamora i que es vol abraçar al cosmos del Nacional per tornar a treure la seva millor versió, on ha guanyat dos partits i n’ha empatat un altre.

“Si el dia que perdem és tot un drama i quan guanyem som l’hòstia, perdrem estabilitat”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



“La millor manera de competir és fer el nostre camí i no anar fent auditories pels punts”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



Va mostrar el vessant més reivindicatiu el tècnic tricolor, Ferran Costa, a l’hora d’analitzar la previsió de l’enfrontament d’avui amb la Cultural. Primer de tot va deixar clar que “el partit de Zamora pertany al passat i una derrota és una situació que s’ha de viure des de la normalitat, perquè pot passar, i si no entenem que podem perdre estarem més lluny de poder guanyar”. Costa va insistir que “estem tercers a la classificació, no 18ens i si el dia que perdem és tot un drama i quan guanyem som l’hòstia perdrem l’estabilitat que necessitem. Hi haurà dies en què ens sentirem més guapos i d’altres en què ens en sentirem una mica menys, però hem de fer el nostre camí”. L’entrenador tricolor va subratllar que “el missatge seria el mateix encara que estiguéssim a 11 punts de distància. Estem en llocs de play-off d’ascens, un escenari que seria fantàstic a final de temporada i que signarien els 40 equips que juguem a Primera RFEF, i fa la sensació que estiguem en una situació totalment diferent”. Ara bé, aquesta afirmació no vol dir, de cap de les maneres, que Costa reconegui conformar-se d’assolir una plaça de play-off a final de temporada: “De cap manera, jo no signo res”, va etzibar. L’entrenador català de l’FC Andorra, a banda de treure dramatisme a la derrota de Zamora, va aprofitar per valorar la feina que està fent el conjunt tricolor, amb 14 punts, i havent sumat en sis dels vuit partits: “Que hi hagi un equip [la Cultural] que ho estigui fent extremadament bé no pot tapar el que fem nosaltres. La millor manera de competir contra ells és centrar-nos en nosaltres i no anar fent auditories setmana rere setmana a veure a quants punts estem d’uns o dels altres”. Pel partit d’aquesta tarda Costa només tindrà les baixes conegudes dels lesionats Solís i Martí Vilà.

“Ara mateix no signo l’empat. Tenim arguments suficients per anar a buscar els tres punts”

Raúl Sáenz 'Llona', Entrenador de la Cultural





“És un bon moment per visitar l’Andorra i un bon escenari per demostrar el que som capaços de fer”

Raúl Sáenz 'Llona', Entrenador de la Cultural



UNA ‘CULTU’ INTRACTABLE

Per la seva banda, l’entrenador de la Cultural Lleonesa, Raúl Sáenz Llona va explicar que “és un bon moment per visitar l’Andorra” i que no acceptaria les taules: “La nostra obligació és guanyar i, ara per ara, no signo l’empat tot i que en funció del context es podria valorar. Sabem que estarem molt exigits en defensa i que serà un partit molt competit, però intentarem fer-ho amb el nostre estil”.