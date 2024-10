Bona primera sessió de Cardelús a Phillip Island

Els primers entrenaments lliures fets la passada matinada al circuit de Phillip Island, corresponents al GP d’Austràlia de Moto2, van estar marcats per la meteorologia. Xavi Cardelús i la resta de pilots van fer la sessió matinal amb l’asfalt moll i el segon entrenament de la jornada ja va ser en sec malgrat que, al principi, la pista encara estava molla.

“Una jornada complicada per les condicions canviants de la pista. En moll m’he sentit força bé”

Xavi Cardelús, Pilot de Moto2



Una vegada més, el pilot andorrà va tornar a mostrar la seva bona adaptació a les condicions de moll i al primer entrenament va aconseguir situar-se al 23è lloc amb un registre 1’44.881, darrere del guanyador del Gran Premi del Japó, el madrileny Manu González. La segona sessió va ser més complicada perquè va començar amb l’asfalt encara parcialment moll, però el sol i el vent van fer que s’anés secant progressivament. En aquestes condicions, Cardelús, que va començar fent servir pneumàtics de pluja, va tenir més dificultats a mesura que la pista començava a estar seca i va acabar situat al 28è lloc amb un registre de 1’37.129 a poc més de 4 segons del millor registre de la categoria. El pilot andorrà explicava que “la jornada ha estat complicada per les condicions canviants de la pista. En moll m’he sentit força bé i no m’ha costat començar a rodar en temps competitius. El segon ha estat més complicat perquè al començament, la pista no estava totalment seca, hi havia força clapes d’aigua i es plantejava el dubte de saber quins pneumàtics triar”.