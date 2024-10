Verdú insisteix que l'objectiu serà una Copa del món

Un mal gest durant els darrers entrenaments a Sölden, l’escenari de la primera prova de la Copa del Món el proper dia 27, fa perillar el debut de Joan Verdú en un curs que promet emocions fortes. L’esquiador andorrà va explicar que pateix “un edema ossi produït pel gest brusc que vaig fer. L’any passat ja ens va passar igual a Alta Badia, i no vaig competir a Adelboden per poder fer un bon tram final de temporada i així va ser. Ara la situació és similar amb els timings més ajustats, però estem tranquils”. Verdú va apuntar que la molèstia “és al genoll dret i allà he acumulat algunes lesions. Estem fent el possible per poder arribar, però jo tinc molta confiança perquè estic molt ben envoltat i prendrem una decisió objectiva feta amb els professionals perquè no hi hagi un risc extra de fer-me mal. Farem el més lògic i el que sigui més racional”.

L’esportista de la FAE, però, va voler exposar que, passi el que passi i independentment de la decisió final, “no estic massa preocupat perquè ens hem preparat molt bé i tampoc canviaria gaire. Si no podem córrer aquesta primera cursa tampoc és tan important perquè tenim nou carreres aquest any, i els Mundials, i si no correm ara tenim temps fins a la següent Copa del Món dels Estats Units”. Verdú va comentar que, en cas de competir a Sölden, “sé que donaré el màxim i que lluitaré per buscar un gran resultat. Hem tingut una última setmana moguda però sempre hi ha obstacles i dificultats i no és la primera vegada que em passa. Sé gestionar aquestes situacions i confio molt en la feina feta. A més, l’andorrà va indicar que “nosaltres tenim la teoria que cada entrebanc ens fa més forts i encararem el que vingui de la millor manera”. En cas de no competir a Sölden, Verdú tindrà encara un marge de més d’un mes fins a la segona prova del seu calendari, la Copa del Món a Beaver Creek (Estats Units) el cap de setmana del 7 i 8 de desembre.

GUANYAR UNA CURSA

Però la precaució lògica i la incògnita al voltant de la possibilitat d’estar a la sortida de la cita austríaca no ha restat ni un mil·límetre d’il·lusió i ambició per aquesta temporada en l’esquiador de la FAE i tot el seu equip. Així, Verdú va subratllar durant la presentació de la temporada a la seu de Creand, que l’objectiu és “aconseguir guanyar una Copa del Món” i que “veient la meva progressió dels últims anys, poden passar mil coses òbviament, crec que estem preparats físicament i mental per anar a buscar-ho”. A més, va afegir, “enguany hi ha Mundial en un lloc que m’encanta i on l’any passat vaig fer segon [Saalbach]. Buscarem coses molt grans”. Qui també va ser força contundent a l’hora de plantejar els objectius per a aquesta temporada va ser l’entrenador de Joan Verdú, Juan Lago. El tècnic va declarar que “la vida ens està preparant alguna cosa molt gran. Ara mateix, potser no ho veiem però el vent juga a favor nostre i la glòria per a la història d’Andorra serà eterna”. Per part seva Roger Vidosa, director de la secció d’alpí de la FAE, va explicar que la pretemporada de Verdú ha estat “molt bona, amb un rendiment molt bo i amb un molt bon treball a Nova Zelanda. Una feina que, per tot plegat, que ens fa ser molt optimistes”. Prèviament, havia pres la paraula el director de l’àrea de negoci bancari de Creand Crèdit Andorrà a Andorra, Martí Alfonso, que va incidir que “Verdú va fer vibrar a tot el país durant la temporada passada, fent els primers podis de la història d’Andorra i de la federació, amb la segona posició al gegant de les finals i inclòs superant les expectatives marcades”.