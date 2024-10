La Policia no troba cap transferència de Piqué cap a Rubiales

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Batllia ha facilitat a la justícia espanyola la informació que li va sol·licitar sobre Gerard Piqué per la seva investigació respecte al cas de la Supercopa d’Espanya, el conegut com a cas Brody, però amb la condició que aquests documents no poden ser utilitzats per acusar l’exfutbolista i actual propietari de l’FC Andorra de corrupció, segons va informar el mitjà espanyol El Periódico.