Cardelús aterra a Austràlia amb la voluntat d’oblidar les dues darreres curses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campionat del Món de MotoGP es trasllada aquest cap de setmana a Austràlia per disputar la 17a cursa de l’any al circuit de Phillip Island. D’aquesta manera comença un triplet que, al llarg de tres setmanes, portarà també els pilots a Tailàndia i Malàisia. Xavi Cardelús arriba a aquest Gran Premi amb la intenció de deixar enrere el que ha passat a les dues últimes curses del Campionat del Món de Moto2 amb la caiguda a Indonèsia i l’estratègia equivocada a l’hora de triar neumàtic al Japó. El pilot andorrà va ocupar la 25a posició quan va visitar el Circuit de Phillip Island el 2019 i un any abans no va poder acabar la prova a causa del dolor i les molèsties que li havia causat la caiguda protagonitzada al llarg del cap de setmana.

Cardelús va apuntar que l’australià “és un circuit força tècnic i delicat en alguns dels seus punts. Tinc bons i no tan bons records de Phillip Island, però tot això ja queda enrere i ara tocarà tornar a començar”. L’andorrà va afegir que “estem a la recta final de temporada i l’afronto amb l’objectiu de no deixar de progressar”.