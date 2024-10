Adrien van Beveren, nou subcampió del món de raids

Publicat per Redacció Marroc Verificat per Creat: Actualitzat:

El resident Adrien van Beveren va aconseguir el títol de subcampió del món de raids després de lligar el seu quart podi consecutiu de la temporada a la final del campionat, emmarcat al Ral·li del Marroc. El pilot de l’equip Monster Energy Honda HRC va lluitar a les posicions capdavanteres de principi a fi i tot i patir una complicació en la navegació de l’etapa 4 –de la qual no era responsable– i que li va fer perdre uns 20 minuts i va acabar quart i segon a la classificació de pilots del W2RC. El resident va poder tenir, així, un bon test de cara a la seva preparació per al proper Dakar i va signar una molt bona actuació al Marroc, un feu que no sempre li ha portat bons records. Amb aquest ral·li, van Beveren clou una notable temporada on s’ha mostrat competitiu en totes les curses i ha assolit el rècord de victòries d’etapes del W2RC en un curs, amb un total de 15, més que cap altre pilot.