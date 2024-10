Trigueros vol fer un fortí de l’Estadi Nacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de la derrota a Zamora que va posar fi a la ratxa de dos partits sense perdre, l’FC Andorra afronta ara una doble cita a l’Estadi Nacional, on rebrà la Cultural Lleonesa i el filial de la Reial Societat. És per això que l’equip vol fer-se fort a casa i convertir la instal·lació de la baixada en un fortí per no allunyar-se de les posicions capdavanteres. Així va assenyalar-ho Pablo Trigueros, que va destacar que “el futbol sempre et dona una altra oportunitat per donar-li la volta, i ara tenim dos partits seguits a casa, estem amb ganes i hem de fer-nos forts”.