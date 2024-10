La presència de Verdú a la primera Copa del Món de Sölden, en dubte

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un mal gest durant els darrers entrenaments a Sölden, l'escenari de la primera prova de la Copa del Món el dia 27, fa perillar el debut de Joan Verdú en un curs que promet emocions fortes. L'esquiador de la FAE ha tornat a subratllar aquest dijous, durant la presentació de la temporada a la seu de Creand, que l'objectiu és "aconseguir guanyar una Copa del Món" i que, a més, "enguany hi ha Mundial en un lloc que m'encanta i on l'any passat vaig fer segon [Saalbach]. Buscarem coses molt grans". Pel que fa a la lesió, Verdú ha explicat que "és només un cop, un edema ossi produït pel gest, però és al genoll dret i allà he acumulat algunes lesions. Estem fent el possible per poder arribar, però prendrem la millor decisió i sempre i quan tinguem les garanties que, en cas de córrer, no tenim massa risc". En cas de no competir a Sölden, l'esquiador andorrà tindrà encara un marge de més d'un mes fins la segona prova del seu calendari, la Copa del Món a Beaver Creek (Estats Units) el cap de setmana del 7 i 8 de desembre.