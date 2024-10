Una lliga poc nacional

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Lliga Multisegur Assegurances és la competició domèstica de la màxima categoria d’entre les 54 que hi ha a Europa (Liechtenstein no compta amb lliga pròpia) amb menys presència dels jugadors patris. Així es desprèn d’un informe de la UEFA (The European Club Talent and Competition Landscape), on s’indica que de la totalitat de minuts que es juguen a la lliga nacional, una grandíssima majoria els disputen futbolistes que no són nascuts al país, el 80%, una xifra que dobla a la mitjana de les 54 lligues europees, on el nombre és del 41,62%.