El fitxatge del MoraBanc no arribarà inminentment

El MoraBanc Andorra segueix pentinant el mercat en cerca d’un substitut per cobrir la lesió de Shannon Evans, tot i que no es preveu que pugui arribar de manera imminent, vistes les complicacions per trobar el reforç indicat.

Des del club van explicar al Diari que s’està treballant per incorporar aquesta peça que supleixi de manera temporal Evans (ahir va ser operat amb èxit de la fractura desplaçada del tercer metacarpià de la mà esquerra i es preveu que estigui al voltant d’un mes i mig de baixa), però que està sent complicat, i que no es preveu que aquesta arribada sigui a curt termini. Des de l’entitat es dona com a impossible que el fitxatge pugui fer-se aquesta setmana, i no es veu gens clar que el reforç pugui arribar durant la setmana que ve.

A més, l’equip segueix preparant el duel del diumenge a la pista del València, i Kyle Kuric entrena amb normalitat amb els seus companys. El nord-americà també va deixar el partit de dissabte passat per molèsties, però està totalment recuperat.