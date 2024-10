Espanya no podrà utilitzar les dades andorranes de Piqué per acusar-lo de corrupció

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Batllia ha facilitat a la justícia espanyola la informació que li va sol·licitar sobre Gerard Piqué per la seva investigació respecte el cas de la Supercopa d'Espanya, però amb la condició que aquests documents no poden ser utilitzats per acusar l'exfutbolista i actual propietari de l'FC Andorra de corrupció, segons informa el mitjà espanyol El Periodico.

La informació facilitada per la Batllia només pot ser utilitzada per la persecució per les presumptes infraccions penals consistents en un delicte d'administració deslleial, excloent en tots els casos la corrupció privada, ha informat la Batllia a través dels mitjans espanyols.