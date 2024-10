La selecció sub 21 perd per la mínima (1-2) amb Portugal

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció sub 21 de futbol va tancar el Preeuropeu de la categoria amb una derrota mínima 2-1 davant de Portugal a l’Estadi Nacional. Igual que l’amistós de l’absoluta diumenge contra San Marino era més que un amistós, el d’ahir era més que un partit, com es va poder comprovar a la graderia, amb força més gent del que és habitual en els duels de la sub 21 (876 espectadors, només 74 menys que diumenge amb l’absoluta). L’afició estava dividida, amb una àmplia presència de residents portuguesos que van venir a donar suport al seu equip, com es va poder constatar a la celebració dels gols lusitans, però també, evidentment, amb gent del país donant suport a la sub 21 i gaudint de la competitivitat que va demostrar l’equip. I és que el partit no deixava de ser una festa, amb Portugal ja classificada per a l’Eurocopa sub 21 de l’estiu que ve, i amb la selecció tancant el Preeuropeu amb tres punts (tres empats) després de deu duels. De fet, tant festa era que, en un primer instant, aquest duel era el que la FAF havia triat per inaugurar el nou estadi que està construint a Encamp si s’haguessin complert els primers terminis d’execució de les obres que hi havia previstos. Però, coses de la construcció, la festa d’inauguració haurà d’esperar encara uns mesos mentre la nova infraestructura enceta la recta final abans de començar a acollir partits.