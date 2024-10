Joan Verdú es recupera d’unes molèsties al genoll

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú s’està recuperant d’unes molèsties al genoll dret que va fer-se dissabte quan s’entrenava a Sölden per preparar la primera Copa del Món de gegant, que es farà el dia 27 d’octubre. L’esquiador va caure durant una de les sessions preparatòries i va patir unes molèsties que van obligar-lo a aturar l’entrenament i tornar a Andorra. Després de passar proves mèdiques, però, va quedar descartada cap lesió greu ni danys importants a excepció del cop per l’impacte. Verdú treballa per estar preparat per la cursa de Sölden i arribar en les millors condicions possibles a l’estrena de la Copa del Món.

D’altra banda, Roger Puig va tancar la segona estada de pretemporada a Xile. L’esquiador paralpí va arribar a Corralco el 24 de setembre i va estar-s’hi fins ahir. Durant aquests dies va fer sessions d’eslàlom, gegant, supergegant i descens, per preparar l’inici de les competicions d’aquest hivern.