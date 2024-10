Assaig per reeditar el Campionat d’Andorra

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Julià de Lòria acollirà dissabte la primera edició de la Pujada la Peguera, una prova organitzada per l’ACA Club, amb el rerefons de “fer passos per poder recuperar el Campionat d’Andorra de Muntanya”, segons va explicar durant la presentació el secretari general de l’ens, Toti Sasplugas. En el mateix sentit, el president de l’ACA Club, Enric Tarrado, va destacar que “fem un petit reset, i es tracta d’una prova perquè els pilots d’Andorra tinguin un petit calendari al país per poder practicar l’esport que els agrada”.