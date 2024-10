Victòria amb K de Koldo

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Guanyar, a la vida en general, és difícil. Fer-ho en un esport com el futbol, encara més. Però aconseguir-ho sent una selecció com Andorra, ho converteix gairebé en un impossible. Només cal mirar els números de l’equip nacional, que ha guanyat 14 dels 214 partits que ha disputat a la seva història des que es va estrenar el 1996, un 6,54%. Però totes les celebracions de victòria del combinat absolut tenen un denominador comú en forma de nom. I és que l’actual seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, és l’únic membre de la selecció que ha estat en totes les victòries de la història amb un paper protagonista, a les primeres com a porter titular, i posteriorment com a entrenador.

L’actual seleccionador va estar present a les tres primeres victòries del combinat nacional sota els pals, i disputant els 90 minuts en els 2-0 en partits amistosos davant de Bielorússia (2000) i Albània (2002), i al triomf contra Macedònia per 1-0 el 2005 que va convertir-se en el primer oficial de la selecció. Koldo no va guanyar cap partit més com a porter (va retirar-se el 2009), i va trigar set anys a fer-ho com a seleccionador.

Koldo Álvarez, a la primera victòria el 2000, i diumenge a l’Estadi Nacional.

La seva primera victòria com a tècnic va ser, com diumenge, en un amistós amb San Marino, en aquest cas a domicili i per 0-2 el febrer del 2017. Pocs mesos més tard va arribar, sense dubtes, el triomf més important de la història de la selecció: l’1-0 contra Hongria a l’Estadi Nacional en el duel de la fase de classificació per al Mundial de Rússia 2018. I entre el 2019 i el 2024 van seguir arribant la resta de victòries, cinc d’oficials i quatre en amistosos fins al triomf de diumenge a l’Estadi Nacional davant de San Marino. A més, Koldo també ha estat present als 28 empats que ha aconseguit la selecció a la seva història: en 9 va fer-ho com a jugador, i en 19 més com a tècnic.

A banda de la presència de Koldo en totes les victòries de la selecció, el que va deixar clar el duel de diumenge és que San Marino és una víctima propícia per a l’equip nacional, i és que els tricolors tenen un 100% de triomfs contra el petit país europeu després de quatre duels. Aquesta estadística es repeteix també amb Grenada, tot i que amb un únic duel jugat. L’altra gran víctima del combinat nacional és Liechtenstein, amb un 75% de triomfs per a Andorra després que els de Koldo Álvarez d’Eulate s’imposessin als centreeuropeus en tres partits de quatre enfrontaments.

PUJOL, EL REI A LA GESPA

Koldo Álvarez de Eulate només va sumar tres victòries a la gespa, però en aquesta estadística, el veritable rei és l’actual capità de l’equip nacional, Marc Pujol, que ha jugat en 12 de les 14 victòries que suma la selecció absoluta. A la primera, la del 2000 en l’amistós amb Bielorússia, el migcampista també era dintre de la convocatòria, però no va tenir minuts. Llavors tenia 17 anys i militava a l’equip juvenil de l’FC Andorra; tanmateix, tot i haver debutat ja el febrer d’aquell mateix any, no va tenir minuts en aquell partit. L’altre triomf de la selecció en què Pujol no va estar present va ser el 0-1 a Liechtenstein en un amistós el 2018. El llavors jugador de l’FC Andorra s’havia trencat el lligament creuat anterior del genoll dret tres mesos abans, i va haver d’estar mig any lluny dels terrenys de joc.

A més de Marc Pujol, el rànquing de victòries amb la selecció l’encapçalen jugadors actuals com Max Llovera (10), Moi San Nicolás (9) o Cucu, Marc Vales i Joan Cervós, tots ells amb vuit victòries. Marcio ha guanyat set duels, i Ilde Lima i Josep Gomes, sis.