La selecció sub 21 tanca el Preeuropeu contra Portugal

La sub 21 va entrenar-se ahir a l’Estadi Nacional.FAF

La selecció sub 21 tancarà aquesta tarda (18.00 hores) el Preeuropeu de la categoria rebent Portugal a l’Estadi Nacional. Després de perdre divendres a domicili a Croàcia per 2-0 deixant una bona imatge, els joves d’Eloy Casals buscaran competir amb el millor equip del grup, que ja té assegurada la seva presència a l’Eurocopa sub 21 que es disputarà l’estiu vinent a Eslovàquia.

De cara al duel d’aquesta tarda, Casals tindrà el reforç de Berto Rosas i Ian Olivera, que van estar a la convocatòria de la selecció absoluta pels duels amb Moldàvia i San Marino. En el cas del davanter de l’FC Andorra, tot i deixar el camp diumenge per lesió, hauria de poder disputar el duel d’aquesta tarda davant de Portugal.

Els lusitans van arribar diumenge al país i van entrenar-se al Comunal abans de fer-ho ahir al Nacional. Amb la classificació ja a la butxaca, s’esperen rotacions.