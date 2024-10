El MoraBanc anirà al mercat per suplir Evans

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra anirà al mercat a la recerca d’un temporer que cobreixi la baixa de Shannon Evans, lesionat dissabte al duel contra el Leyma Corunya celebrat al Poliesportiu. Aquesta és, almenys, la intenció del club, que està rastrejant diverses opcions a l’espera que es confirmi el temps de baixa exacte que el base nord-americà haurà d’estar lluny de les pistes. Evans va lesionar-se al segon quart del partit del dissabte contra el conjunt gallec, i al descans ja estava vestit de carrer a la banqueta. Després del partit, el tècnic Natxo Lezkano va assenyalar que “té molt mala pinta”, a més d’afegir que “pot ser que tingui un dit trencat”. El jugador va passar ahir proves mèdiques que van confirmar aquest diagnòstic, tot i que al tancament d’aquesta edició, s’estava a l’espera dels resultats definitius sobre el possible temps de baixa, ja que dependrà, per exemple, de si és necessària una intervenció quirúrgica. En tot cas, el que és evident és que Evans haurà d’estar de baixa prop d’un mes (Okoye va trencar-se un dit el curs passat i va estar cinc setmanes fora) com a mínim.