Frank Porté tanca el curs sisè a la general de la Fórmula 4 francesa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Frank Porté va tancar la temporada en sisena posició a la general de la Fórmula 4 francesa en la seva segona participació en aquest certamen. El jove pilot de l’ACA Club provenia del món del pilotatge virtual, però va aconseguir una gran adaptació als circuits i va arribar a pujar al podi en alguna de les curses enguany.

L’última cita de la temporada va celebrar-se al circuit de Paul Ricard, on no va poder entrar entre els deu millors a la qualificació, però sí que va aconseguir ser vuitè a la primera de les curses. A la segona va patir un toc amb un rival que va obligar-lo a retirar-se, i a la tercera, va poder ser sisè en una jornada marcada per la pluja.

Amb la temporada de la Fórmula 4 francesa ja finalitzada, Porté se centra ara en l’automobilisme virtual, ja que serà un dels representants que Andorra tindrà als FIA Motorsport Games, que se celebraran a València entre el 23 i el 27 d’octubre.