Derrota per la mínima de la sub 21 contra Portugal (1-2)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció sub 21 ha perdut 1-2 davant de Portugal a l’última jornada del Preeuropeu de la categoria. En un duel especial com s’ha vist a la graderia, els d’Eloy Casals no han pogut posar la cirereta del pastís a la bona fase de classificació sumant algun punt, tot i donar la cara i competir de tu a tu davant d’un conjunt lusità que n’ha tingut amb dues fogonades per marxar amb els tres punts.

Després d’un inici un pèl insípid, amb pilota pels visitants però sense generar ocasions clares, Henrique Araújo ha acabat obrint el marcador als 17 minuts després d’una cavalcada des de la zona de tres quarts i d’acabar superant a Mauro Rabelo. La pilota i el domini era lusità, i els tricolors provaven de sortir a la contra o amb alguna jugada trenada, tot i que sense gaire encert. Aron Rodrigo era el més perillós de la sub 21, primer amb un tir des de la frontal que ha atrapat el porter, i després amb una acció individual que ha hagut d’aturar Portugal amb falta. La sub 21 estava realitzant un partit seriós davant d’un rival molt superior, però en certa manera ha semblat que els lusitans podien trencar el partit quan volguessin si apujaven una mica el ritme. De fet, poc a poc, semblava que el camp anava fent baixada amb un domini cada cop més insistent, però sense que Portugal pogués tornar a moure el marcador abans del descans.

A la represa Andorra ha estat qui millor ha arrencat, i Sola ha tingut la millor dels tricolors, però la vaselina que ha provat Gerard Solà ha sortit fregant el travesser dels lusitans. Els visitants han fet entrar als bons vist que la sub 21 seguia plantant cara. La selecció començava a bolcar-se a la porteria rival en busca de l’empat, però en una jugada aïllada, Fábio Silva ha aprofitat una passada a l’espai per sentenciar al partit. Amb el 0-2, i a falta de cinc minuts per jugar-se, la selecció va venir-se avall davant d’uns lusitans que n’haguessin pogut fer encara un parell més. Però la selecció mereixia més, i Berto, qui si no, amb una gran finalització, ha retallat diferències al minut 89 fent esclatar a l’Estadi Nacional. Andorra ha buscat fins el final el que hagués estat un empat heroic, però el marcador ja no s’ha tornat a moure.