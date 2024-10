Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Undercoverlab CV Encamp va sumar el segon triomf en dos partits a la Primera Catalana després de derrotar el CV Balaguer-INEF Lleida per 3-0. Els encampadans van endur-se el primer set per 25-16, i van encarrilar el duel amb el 25-19 de la segona mànega. Al set definitiu, el CV Encamp no va fallar i va imposar-se per 25-22.