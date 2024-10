35 inscrits a la Pujada la Peguera

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera edició de la Pujada a la Peguera que es farà dissabte comptarà amb 35 inscrits. Es tracta d'una prova organitzada per l'ACA Club que comptarà amb un traçat de 3,5 quilòmetres, i que neix amb una "perspectiva nacional però amb ambició internacional", segons el secretari general de l'entitat, Toti Sasplugas. La prova tindrà com a caps de cartell a primeres espases de l'automobilisme nacional com Joan Vinyes, Gerard de la Casa, Edgar Montellà o el gal Sébastien Jacqmin, campió de la Pujada a Arinsal. En el rerefons d'aquesta cursa, tal i com ha explicat Sasplugas, hi ha "fer passos per potser recuperar el Campionat d'Andorra de Muntanya".

La cònsol Menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha explicat que "és un plaer poder col·laborar amb una entitat com l'ACA", mentre que el president de l'ACA Club, Enric Tarrado, ha assenyalat que "fem un petit reset, i es tracta d'una prova perquè els pilots d'Andorra tinguin un petit calendari per practicar l'esport que els agrada".