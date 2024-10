La selecció andorrana guanya un partit dos anys després

La selecció absoluta masculina de futbol va aconseguir ahir la 14a victòria de la seva història (7 en amistosos i 7 en partits oficials) després d’imposar-se a San Marino en un amistós a l’Estadi Nacional per 2-0. Just el dia en què es complia el 20è aniversari del primer triomf oficial de l’equip nacional (el 13 d’octubre del 2004 en un duel de fase de classificació pel Mundial del 2006 en què l’equip dirigit per David Rodrigo va guanyar 1-0 a Macedònia amb un gol de Marc Bernaus), els gols de Berto i Marc Pujol van permetre a Andorra celebrar una victòria més de dos anys després de l’última.

La realitat és que el partit semblava propici per tornar a guanyar, pel rival, que tot i haver millorat últimament (el mes passat va guanyar un partit després de 20 anys sense fer-ho), l’escenari, i per l’estat de forma de la selecció, que tot i venir perdent els últims partits, havia demostrat molt més del que deien els resultats. Però per molt propici que fos, després s’havia d’executar i plasmar sobre la gespa, i el combinat nacional va fer-ho des del primer moment mostrant-se molt superior a la selecció de San Marino.

Els jugadors de la selecció celebren el 2-0 de Marc Pujol contra San Marino.Fernando Galindo

Els visitants van semblar sortir valents d’inici pressionant amunt, però no va ser més que un miratge davant d’una Andorra que va dominar en tot moment i que tot just va necessitar nou minuts per avançar-se. Berto va aprofitar una passada llarga de Llovera i la falta d’entesa entre els centrals visitants per pispar-los la cartera i fer l’1-0. Els sanmarinesos gairebé no passaven de mig del camp i era la selecció nacional qui seguia monopolitzant la pilota i les ocasions, com una ben clara de Cucu amb un tir des de dins de l’àrea que el porter Colombo va poder evitar just abans de la mala notícia de la tarda amb Berto havent de deixar el terreny de joc per lesió. Andorra encara va poder fer el segon abans del descans obra de Marc Pujol després d’un gran teva-meva amb Cervós, i Llovera va tenir el tercer amb una rematada de cap que va sortir per ben poc.

A la represa San Marino va sortir un pèl més atrevida, però sense posar en excessius problemes ni molt menys a Iker Álvarez de Eulate, que pràcticament només va tocar una pilota en un xut de Sensoni, l’únic dels visitants, que va poder atrapar sense problemes. Andorra, mentrestant, anava a pel tercer, i va estar a punt de trobar-lo en un córner que no va trobar rematador o en una acció en pròpia dels visitants, però el partit va perdre un pèl de ritme després del carrusel de canvis a una i altra banda, i el marcador ja no es va moure més.

La selecció tornarà a la seva realitat al novembre amb el doble duel de Nations League contra Malta i Moldàvia.

CLAUS

1. EFECTIVITAT

En partits així, les que tens les has de marcar. I això és el que va fer la selecció. La primera, cap a dins.

2. DEFENSA

Iker Álvarez i Josep Gomes no van tocar gairebé la pilota, fruit de la bona feina que va fer l’equip al darrere tot el partit.

3. PRESSIÓ

Andorra sabia que ahir havia de guanyar sí o sí, i no van tremolar-li les cames per dur la iniciativa en tot moment.