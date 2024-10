Lezkano es mostra satisfet per la consistència del MoraBanc

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, va mostrar-se satisfet per l’actuació de l’equip davant del Leyma Corunya, en què els tricolors van sumar la segona victòria de la temporada. “Li dono molta importància a la consistència que hem tingut, igual que contra el Baskonia, portem dos partits fent un molt bon treball durant els 40 minuts, o bona part d’aquests”, va destacar l’entrenador, que va afegir a continuació que “encara hi ha coses a millorar, però estic molt content amb el rendiment dels nois, de la seva actitud, de l’activitat i de com afronten els partits”. A més, va assenyalar que “hem executat bé tot el que teníem pensat, hem tingut bons percentatges i en l’únic que hem fallat ha sigut en el rebot i en les faltes, que n’hem fet massa”.