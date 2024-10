Cande Moreno recupera les bones sensacions a Xile

Publicat per Redacció Xile Verificat per Creat: Actualitzat:

Cande Moreno es troba a la recta final de l’estada a Corralco (Xile), on va arribar el 25 de setembre i on fa front ara als últims quatre dies d’entrenaments abans de tornar a Andorra. L’esquiadora, que va començar amb jornades d’esquí lliure per reprendre l’activitat a la neu, ara fa sessions de gegant i supergegant per trobar unes bones sensacions que ja arriben: “La velocitat és el que m’agrada i poder tornar a tenir aquestes sensacions ha estat molt positiu”, explicava.