El VPC arrenca la lliga amb una derrota davant del Fénix aragonès

El conjunt aragonès va poder avançar-se als vuit minuts amb un cop de càstig, i va ampliar la diferència fins al 0-10 amb un assaig transformat. El VPC, però, va poder retallar distàncies amb un assaig (5-10), i l’expulsió temporal d’un jugador dels visitants va permetre que els de Dani Raya mostressin el seu millor nivell i capgiressin el partit amb dos tirs a pals de Ramiro Gandini. Abans del descans, però, dos cops de càstig del conjunt de Saragossa (el segon va suposar l’expulsió temporal d’un jugador del VPC), va dur el partit 11-16 al descans.

A la represa, va ser el conjunt aragonès qui va fer-se amb el domini del partit, i va acabar sentenciant el partit amb l’11-26 final davant d’un VPC que va mostrar-se espès al segon temps, i que no va poder mantenir les bones sensacions que havia demostrat durant els primers 40 minuts.

Els tricolors tindran la setmana que ve la primera sortida de la temporada al camp del CN Poblenou en un duel que es disputarà dissabte a les 16.00 hores.

L'EQUIP FEMENÍ DEL VPC GUANYA CONTRA EL SANT CUGAT B

L’equip femení del VPC va sumar la segona victòria en dues jornades de la fase prèvia de la Divisió d’Honor Catalana després d’imposar-se a domicili davant del Sant Cugat B per un contundent 14-69. Després de l’espectacular triomf per 124-0 de la primera jornada contra el Banyoles, les tricolors van repetir triomf per segon duel.



Les de Jordi Fidalgo van encarrilar la victòria després d’una excel·lent primera meitat en què el resultat va ser de 0-40, i a la segona part van seguir duent el ritme del partit fins a deixar el marcador en el 14-69 definitiu.



Les tricolors són líders de grup en solitari després de les dues primeres jornades, i dissabte vinent rebran a l’INEF Lleida a Prada de Moles.