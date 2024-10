La selecció rep San Marino en cerca d’un triomf després de dos anys

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta masculina rep aquesta tarda (18.00 hores) San Marino a l’Estadi Nacional en un partit amistós en cerca d’un triomf que fa més de dos anys que no es produeix. L’última victòria del combinat nacional va arribar el 22 de setembre del 2022 en un duel de la Nations League a Liechtenstein, i l’equip sanmarinès sembla una víctima propícia perquè els de Koldo Álvarez de Eulate tornin a guanyar.

Sobre el duel d’aquesta tarda, el seleccionador nacional va assenyalar que “l’experiència ens diu com hem de preparar el partit, des del respecte a un rival que ha tingut bons resultats darrerament però des de la confiança del que estem fent per tirar el partit endavant”. Per la seva banda, Marc Pujol va destacar que “ja fa uns quants partits que fem coses bé i a nivell de resultats crec que mereixíem més”.