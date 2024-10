La selecció derrota a San Marino (2-0)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta ha aconseguit la 14a victòria de la seva història després d’imposar-se 2-0 a San Marino en un amistós a l’Estadi Nacional. Els gols de Berto (que ha marxat lesionat a la primera meitat) i de Marc Pujol al primer temps han acabat donant el triomf a uns tricolors que feia dos anys que no guanyaven un partit.

El duel ha arrencat de cara per Andorra, i és que tot just s’havien disputat nou minuts, Max Llovera ha servit una passada en llarg des de camp propi, i davant de inoperància de la defensa visitant, Berto Rosas s’ha avançat i ha acabat superant al porter de San Marino. El gol els ha deixat tocats, i és que gairebé no passaven de mig camp, tot el contrari que Andorra, que monopolitzava la pilota i que era qui més generava, com una ocasió clara de Cucu al minut 21 després d’una nova passada llarga, i que ha acabat amb un tir del davanter que ha pogut treure amb una bona intervenció el porter Colombo. No tot podien ser bones notícies, però, i és que a la mitja hora de joc, Berto ha hagut d’abandonar el terreny de joc amb una lesió. L’única aproximació visitant ha estat amb una falta lateral que la defensa ha pogut treure sense problemes, però el partit era d’Andorra, que ha pogut fer el segon abans del descans després d’un gran teva meva entre Marc Pujol i Joan Cervós que el primer ha acabat enviant a gol amb una gran rematada. Però la més clara de veritat ha estat l’única que no ha entrat, una rematada de Max Llovera amb el cap a un parell de metres de la porteria que ha acabat sortint fora.

A la represa, San Marino ha estat el primer en provar-ho amb una jugada assajada, però sense gaire èxit, i ha respost la selecció en una acció que ha acabat a gol, però que ha estat anul·lada per fora de joc. Sensoni amb un tir des de la frontal que Iker Alvarez de Eulate ha atrapat sense problemes ha tingut l’única dels visitants, i Andorra ha tingut el tercer a la sortida d’un córner amb una pilota que s’ha passejat per l’àrea. Però clara de veritat ha estat una acció rocambolesca amb una passada enrere dels santmarinesos que a punt ha estat de convertir-se en gol en pròpia, o amb una acció de Cucu a la sortida d’un córner, però el marcador ja no es va tornar a moure.

Després d’aquesta alegria, la selecció tornarà a la seva realitat a l’aturada del novembre amb la doble jornada per tancar la Nations League amb els duels a Malta i a casa davant de Moldàvia.