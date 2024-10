La segona victòria al sac (112-87)

El MoraBanc Andorra va sumar la segona victòria del curs a l’ACB després d’exhibir-se, i de quina manera, davant del Leyma Corunya 112-87. En un partit pràcticament rodó (només va fallar una mala entrada al segon quart), els tricolors van mostrar-se en mode piconadora per sumar un altre triomf i demostrar, si no havia quedat ja clar la setmana passada al Buesa Arena, que el que va passar contra el Gran Canària no va ser més que un accident. Endollats en atac, intensos i sacrificats en defensa, i movent la pilota, per assolir la segona millor anotació de la història del club a l’ACB.

Més enllà del 2-3 amb un triple de Taylor, el domini va ser totalment tricolor des de l’inici, mostrant una versió molt endollada en atac, i especialment inspirada també en defensa. Especialment inspirat va arrencar Chougkaz (tretze punts al primer quart), liderant el festival ofensiu d’uns tricolors que van tancar el primer període quinze amunt (30-15). Mantenir l’excel·lent nivell demostrat pels tricolors semblava impossible, però empitjorar-lo tant com ho van fer ho semblava encara més. Gairebé sense adonar-se’n, els gallecs van passar de perdre per setze (33-17) a situar-se a només cinc punts (33-28) en mig d’errades increïbles dels de Lezkano, que semblava que havien marxat abans d’hora al vestidor. Per sort, però, ben ràpid va aparèixer Chougkaz per tallar la sagnia amb un gran triple, i tornar a deixar les coses al seu lloc tallant en sec el mal moment tricolor i el bon moment visitant, i tornant a mostrar la millor versió d’un MoraBanc que va marxar de 19 (47-28) en una primera meitat que va acabar 50-37.

Els jugadors del MoraBanc, amb Harding i Chougkaz al centre, celebren la victòria.Fernando Galindo

A la represa Evans ja no va poder jugar per un cop fort a la mà, i els tricolors van arrencar per la porta gran amb un espectacular 3+1 de Harding. I és que el nord-americà era el far de l’equip juntament amb Chougkaz, a qui no va tremolar el pols per agafar responsabilitat amb la baixa de Doumbouya, i van portar el MoraBanc a agafar una màxima diferència de 24 punts (64-40) a l’inici del tercer quart. I per si fos poc, altres homes com Rafa Luz, Bassas o Kuric van afegir-se a la festa del triple per elevar la diferència als 27 punts (75-48). El MoraBanc tenia el partit a la butxaca, però lluny de relaxar-se, va anar a totes fins a la botzina final per fer gaudir de valent al públic del Poliesportiu, especialment amb l’entrada i els punts d’Aaron Ganal fins al 112-87 final.

El MoraBanc visitarà diumenge la complicada pista del València Basket.