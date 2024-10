Cande Moreno i Bartumeu Gabriel tornen de Xile amb "bones sensacions"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els esquiadors andorrans Cande Moreno i Bartumeu Gabriel han estat entrenant a Corralco (Xile) aquestes últimes setmanes, preparant la nova temporada, i la setmana vinent ja tornen cap al Principat amb bones sensacions per afrontar el curs. Els dos esquiadors van patir lesions al principi de l'any, i aquesta estada els ha ajudat a tornar a estar en forma.

Cande Moreno ha destacat que "Ha anat súper bé, hem fet una bona progressió, des del més bàsic de tornar als esquís a pujar intensitat, fent treball de tècnica tant d’eslàlom com de gegant i ara ja hem començat un bloc pels quatre últims dies de doble sessió de gegant i supergegant", tot afegint que "La velocitat és el que m’agrada i poder tornar a tenir aquestes sensacions ha estat molt positiu, i crec que anem en molt bon camí."

Per la seva banda, Bartumeu Gabriel s'ha mostrat "Molt satisfet d’aquesta tornada als esquís aquí a Xile. La veritat és que les sensacions a nivell físic són molt, molt bones, a sobre els esquís també estan sent molt bones i el treball aquest de base, tant tècnic com una miqueta de velocitat amb supergegant m’està anant súper bé per agafar la confiança i donar-ho tot aquesta temporada”.