La sub-21 dona la cara però perd a Croàcia

La selecció masculina sub-21 va caure 2-0 a Croàcia a la penúltima jornada del Preeuropeu de la categoria. Tot i fer un partit molt seriós contra un rival amb molta més qualitat, els d’Eloy Casals van acabar claudicant amb els gols de Beljo i Hodza a la segona part.

Croàcia va arrencar millor d’inici dominant la pilota i generant les ocasions més clares, tot i que sense acabar d’estar encertats en atac. Mentrestant, la selecció estava ben plantada sobre el camp, i aguantava les embranzides d’uns locals que van marxar sense poder anotar al descans. A la represa, a poc a poc s’anava notant el cansament dels tricolors, i al final, va acabar caient el gol quan tot just es portava jugat un quart d’hora de la segona meitat. Beljo no va desaprofitar una assistència de Soldo per obrir el marcador i posar Croàcia sub-21 al davant. El gol no va canviar tampoc excessivament les coses, ja que els croats van seguir dominant la pilota davant d’uns tricolors ben situats en defensa, i provant de sortir, a la contra en alguna ocasió o de provar-ho amb atacs estàtics, com en un d’Eric de las Heras al minut 80 que va acabar amb un tir del migcampista que va atrapar el porter croat. Però el que va acabar arribant va ser el 2-0 d’Hodza en un contracop de manual dels locals.

La selecció sub-21 tancarà dimarts el Preeuropeu a l’Estadi Nacional rebent Portugal, líder del grup, i que també ahir va guanyar a domicili per 1-3 Illes Fèroe, assegurant-se la seva presència a l’Eurocopa sub-21.