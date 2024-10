El MoraBanc rep el Leyma Corunya sense confiances

El MoraBanc Andorra rep aquesta nit (20.45 hores) el Leyma Corunya al Poliesportiu a la recerca de la segona victòria de la temporada a l’ACB. Després del mal regust de boca que va deixar el duel davant del Gran Canària, els tricolors volen mantenir les bones sensacions demostrades al Buesa Arena per sumar el primer triomf com a local, davant d’un Poliesportiu que estarà ple després que el club anunciés el primer sold out de la temporada.

“En el partit contra el Baskonia vam ser constants i volem que això continuï sent així”

Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc Andorra



El conjunt gallec és un dels nouvinguts a la categoria, però va estrenar-se a l’ACB amb un triomf davant del Madrid, per això des del vestidor tricolor no se’n refien, i el tècnic Natxo Lezkano va manifestar que “destacaria que és un equip que acaba de pujar i han arribat trepitjant fort, ja ho vam veure a la primera jornada. És un equip perillós”, a més d’afegir que “han agafat molta confiança després de guanyar el Reial Madrid en la primera jornada. Tenen talent i jugadors amb experiència a la lliga”. Sobre els tricolors, l’entrenador basc va assenyalar que “en el partit contra el Baskonia vam ser constants, i volem que això continuï sent així d’ara en endavant”, i va destacar que “tenim moltes ganes de sumar una victòria davant la nostra gent i celebrar-ho amb tots ells. Volem mostrar una molt millor cara i estem preparats”.

MoraBanc Andorra-Leyma Corunya

“Acaben de pujar i han arribat trepitjant fort, ho vam veure a la primera jornada”

Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc Andorra



Lezkano tindrà la baixa de Sekou Doumbouya, i sobre aquesta circumstància va afirmar que “no tenim una plantilla de 15 jugadors, i cada baixa és important. De moment, Sekou és baixa i no sabem quant temps es perdrà”, però va mostrar-se confiat en Chougkaz i Llovet com a substituts afirmant que “ja sabíem que Nikos era un bon jugador i per això el vam fitxar. Hi teníem molta confiança, i crec que es complementarà molt bé amb Nacho Llovet”.

El conjunt gallec, amb un triomf i una derrota, arriba gairebé en quadre, ja que té tocats Figueroa, Huskic, Lundqvist i Thompkins, que seran dubte fins a l’últim moment.