L’Andorra vol allargar el bon moment

L’FC Andorra visita el camp del Zamora (15.30 hores) amb l’objectiu d’allargar el bon moment i superar la millor ratxa històrica de l’equip a Primera RFEF. El triomf de la setmana passada davant del Reial Unión va igualar la millor marca tricolor a la categoria amb sis duels sense perdre amb quatre triomfs i un empat, i en cas de sumar avui al Ruta de la Plata, els de Ferran Costa milloraran aquesta dinàmica. El rival pot semblar propici per fer-ho, i és que el Zamora ocupa posicions de descens i només ha guanyat un partit, però la realitat és que els castellans han merescut molt més, i venen de sumar un empat i golejar 5-0 l’Amorebieta en els dos últims xocs. De fet, segons les estadístiques avançades, és l’equip del grup 1 de Primera RFEF que més genera com a local, amb una mitjana de 2,37 gols esperats o expected goals (possibilitat que un xut sigui gol en funció de diferents variables com la distància, l’oposició o la qualitat rel rematador) per partit.