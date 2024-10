Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actual president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Patrick Frases, seguirà quatre anys més com a màxim responsable després que la seva fos l’única candidatura presentada per seguir encapçalant l’entitat, juntament amb Josep Lluch i Nani Duró com a vicepresidents. L’assemblea per proclamar-lo serà el 24 d’octubre.